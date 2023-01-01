Монца - Фиорентина 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
22 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Фиорентина, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Фиорентина
Флоренция
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|8
|пз
|Максим Лопес
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 2
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа F. 6-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0