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Монца - Фиорентина 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
22 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Монца
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Фиорентина, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Фиорентина
Флоренция
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщАрмандо Иццо
5ИталиязщЛука Кальдирола
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
6ИталияпзРоберто Гальярдини
32ИталияпзМаттео Пессина
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
4СербиязщНикола Миленкович
28АргентиназщЛукас Куарта
3ИталиязщКристиано Бираги
8ФранцияпзМаксим Лопес
38ИталияпзРоландо Мандрагора
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
7ИталиянпРиккардо Соттиль
18АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
23.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турМонца3 : 2Фиорентина
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турФиорентина1 : 1Монца
18.08.2019Кубок Италии3-й раундФиорентина3 : 1Монца
17.12.2023Италия - Серия А16-й тур3 : 0Монца
10.12.2023Италия - Серия А15-й турМонца1 : 0
01.12.2023Италия - Серия А14-й турМонца1 : 2
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 1Монца
11.11.2023Италия - Серия А12-й турМонца1 : 1
17.12.2023Италия - Серия А16-й турФиорентина1 : 0
14.12.2023Лига конференцийГруппа F. 6-й тур1 : 1Фиорентина
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 1Фиорентина
06.12.2023Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 2 4 : 1
03.12.2023Италия - Серия А14-й турФиорентина3 : 0

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