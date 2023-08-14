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Аль-Наср - Аль-Иттифак 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
22 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 18-й тур
Аль-Наср
Аль-Иттифак

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Иттифак, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Англия Стивен Джеррард
История личных встреч
14.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 1-й тур Аль-Иттифак2 : 1Аль-Наср
08.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур Аль-Наср4 : 1
05.12.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 6-й тур 1 : 1Аль-Наср
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур 3 : 0Аль-Наср
27.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа E. 5-й тур Аль-Наср0 : 0
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 0
16.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Аль-Иттифак0 : 2
07.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур 0 : 0Аль-Иттифак
02.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур 1 : 0Аль-Иттифак
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Иттифак1 : 1
11.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 13-й тур 0 : 0Аль-Иттифак

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