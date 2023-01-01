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Суонси Сити - Престон Норт Энд 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
22 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Суонси Сити
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Престон Норт Энд2 : 1Суонси Сити
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити4 : 2Престон Норт Энд
01.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Престон Норт Энд1 : 0Суонси Сити
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Суонси Сити1 : 0Престон Норт Энд
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд3 : 1Суонси Сити
05.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 1Престон Норт Энд
12.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Престон Норт Энд0 : 1Суонси Сити
01.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Престон Норт Энд1 : 1Суонси Сити
17.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Суонси Сити3 : 2Престон Норт Энд
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Престон Норт Энд1 : 1Суонси Сити
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Суонси Сити1 : 2
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур 1 : 1Суонси Сити
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 1 : 2Суонси Сити
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Суонси Сити1 : 1
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 3 : 1Суонси Сити
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Престон Норт Энд1 : 5
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур 1 : 3Престон Норт Энд
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
01.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Престон Норт Энд0 : 2
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 4 : 0Престон Норт Энд

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