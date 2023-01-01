Суонси Сити - Престон Норт Энд 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
22 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|4 : 2
|01.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 1
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 1
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 1
|01.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 1
|17.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 2
|12.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 5
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|01.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 0