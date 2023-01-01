Флорида Пантерз - Сент-Луис Блюз 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Пол Морис
|Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|04.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|10.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.04.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1