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Флорида Пантерз - Сент-Луис Блюз 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 2Флорида Пантерз
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТФлорида Пантерз
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 БСент-Луис Блюз
10.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2Флорида Пантерз
06.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3Сент-Луис Блюз
12.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3Флорида Пантерз
10.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 7Флорида Пантерз
13.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Сент-Луис Блюз
07.04.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 6Сент-Луис Блюз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Флорида Пантерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Флорида Пантерз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Флорида Пантерз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Сент-Луис Блюз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТ
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 6
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сент-Луис Блюз

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