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Коламбус Блю Джекетс - Вашингтон Кэпиталз 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Коламбус Блю Джекетс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 1Коламбус Блю Джекетс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз2 : 4Коламбус Блю Джекетс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс2 : 4Вашингтон Кэпиталз
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 7 ОТКоламбус Блю Джекетс
01.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
09.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 0Коламбус Блю Джекетс
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 6Вашингтон Кэпиталз
09.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
02.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс2 : 1Вашингтон Кэпиталз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 9Коламбус Блю Джекетс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 6
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТКоламбус Блю Джекетс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТ
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БВашингтон Кэпиталз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Вашингтон Кэпиталз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВашингтон Кэпиталз
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Вашингтон Кэпиталз

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