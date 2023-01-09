Коламбус Блю Джекетс - Вашингтон Кэпиталз 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|01.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|06.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|09.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|02.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 9
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4