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Филадельфия Флайерз - Нэшвилл Предаторз 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Нэшвилл Предаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
79 Канада вр Картер Харт
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
8 США зщ Кэм Йорк
18 Канада зщ Марк Стаал
55 Финляндия зщ Расмус Ристолайнен
24 США зщ Ник Силер
26 Канада зщ Шон Уокер
11 Канада нп Трэвис Конечны
89 США нп Кэм Аткинсон
44 Канада нп Николя Делорье
21 Канада нп Скотт Лотон
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
86 США нп Джоэль Фараби
25 США нп Райан Пилинг
74 Канада нп Оуэн Типпетт
48 Канада нп Морган Фрост
10 США нп Бобби Бринк
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
14 Канада нп Шон Кутюрье
74 Финляндия вр Юусе Сарос
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
27 США зщ Райан Макдона
59 Швейцария зщ Роман Йози
2 Канада зщ Люк Шенн
22 Канада зщ Тайсон Бэрри
3 Канада зщ Жереми Лозон
45 Канада зщ Александр Каррье
44 США нп Кифер Шервуд
14 Швеция нп Густав Нюквист
90 Канада нп Райан О'Райлли
26 Канада нп Филип Томасино
8 Канада нп Коди Гласс
36 США нп Коул Смит
13 Россия нп Яков Тренин
10 Канада нп Колтон Сиссонс
75 Финляндия нп Юусо Пярссинен
82 США нп Томми Новак
77 Канада нп Люк Евангелиста
9 Швеция нп Филип Форсберг
Главные тренеры
США Джон Торторелла
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
23.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 3Филадельфия Флайерз
28.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4Филадельфия Флайерз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 4Нэшвилл Предаторз
02.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 0Филадельфия Флайерз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Нэшвилл Предаторз
20.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1Нэшвилл Предаторз
11.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 5Филадельфия Флайерз
20.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2 БНэшвилл Предаторз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 0
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 Б
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Филадельфия Флайерз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТНэшвилл Предаторз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз

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