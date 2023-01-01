Баффало Сэйбрз - Торонто Мэйпл Лифс 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|27
|вр
|Девон Леви
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|33
|зщ
|Райан Джонсон
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
|26
|зщ
|Расмус Далин
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|22
|нп
|Джек Куинн
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|24
|нп
|Дилан Козенс
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|9
|нп
|Закари Бенсон
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|50
|нп
|Эрик Робинсон
|31
|вр
|Мартин Джонс
|35
|вр
|Илья Самсонов
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|25
|зщ
|Конор Тимминс
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
|44
|зщ
|Морган Райлли
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|89
|нп
|Николас Робертсон
|23
|нп
|Мэтт Нис
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|91
|нп
|Джон Таварес
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|11
|нп
|Макс Доми
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|18
|нп
|Ноа Грегор
|64
|нп
|Давид Кемпф
|74
|нп
|Бобби Макманн
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Шелдон Киф
История личных встреч
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|14.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 9
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ