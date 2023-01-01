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Баффало Сэйбрз - Торонто Мэйпл Лифс 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Торонто Мэйпл Лифс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
27 Канада вр Девон Леви
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
33 США зщ Райан Джонсон
23 США зщ Маттиас Самуэльссон
26 Швеция зщ Расмус Далин
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
75 США зщ Коннор Клифтон
53 Канада нп Джефф Скиннер
12 США нп Джордан Гринвей
22 Канада нп Джек Куинн
89 США нп Алекс Так
72 США нп Тейдж Томпсон
24 Канада нп Дилан Козенс
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
9 Канада нп Закари Бенсон
37 США нп Кейси Миттельштадт
21 США нп Кайл Окпосо
19 Канада нп Пейтон Кребс
50 США нп Эрик Робинсон
31 Канада вр Мартин Джонс
35 Россия вр Илья Самсонов
78 Канада зщ Ти Джей Броди
22 США зщ Джейк Маккейб
25 Канада зщ Конор Тимминс
2 Канада зщ Симон Бенуа
37 Швеция зщ Тимоти Лильегрен
44 Канада зщ Морган Райлли
34 США нп Остон Мэттьюс
89 США нп Николас Робертсон
23 США нп Мэтт Нис
16 Канада нп Митчелл Марнер
91 Канада нп Джон Таварес
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
19 Швеция нп Калле Йернкрок
11 Канада нп Макс Доми
88 Швеция нп Вильям Нюландер
18 Канада нп Ноа Грегор
64 Чехия нп Давид Кемпф
74 Канада нп Бобби Макманн
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 6Баффало Сэйбрз
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Баффало Сэйбрз
14.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4Баффало Сэйбрз
22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Баффало Сэйбрз
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5Баффало Сэйбрз
13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
03.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 5Баффало Сэйбрз
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5Торонто Мэйпл Лифс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 9
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Баффало Сэйбрз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Баффало Сэйбрз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Баффало Сэйбрз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 0
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 6 ОТ
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 7Торонто Мэйпл Лифс
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс

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