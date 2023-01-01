Тампа-Бэй Лайтнинг - Вегас Голден Найтс 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Вегас Голден Найтс, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Вегас Голден Найтс
Парадайс
|30
|вр
|Иржи Патера
|31
|вр
|Айзея Савиль
|23
|зщ
|Алек Мартинес
|7
|зщ
|Алекс Пьетранджело
|14
|зщ
|Николас Хаг
|2
|зщ
|Зак Уайтклауд
|17
|зщ
|Бен Хаттон
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
|61
|нп
|Марк Стоун
|28
|нп
|Уильям Каррье
|21
|нп
|Бретт Хауден
|22
|нп
|Майкл Амадио
|43
|нп
|Пол Коттер
|71
|нп
|Вильям Карлссон
|10
|нп
|Николя Руа
|16
|нп
|Павел Дорофеев
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|9
|нп
|Джек Айкел
Главные тренеры
|Джон Купер
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|30.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|22.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|21.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|27.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б