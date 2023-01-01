00:04 ()
Свернуть список

Тампа-Бэй Лайтнинг - Вегас Голден Найтс 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Вегас Голден Найтс, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Вегас Голден Найтс
Парадайс
30 Чехия вр Иржи Патера
31 США вр Айзея Савиль
23 США зщ Алек Мартинес
7 Канада зщ Алекс Пьетранджело
14 Канада зщ Николас Хаг
2 Канада зщ Зак Уайтклауд
17 Канада зщ Бен Хаттон
3 Канада зщ Брейден Макнэбб
61 Канада нп Марк Стоун
28 Канада нп Уильям Каррье
21 Канада нп Бретт Хауден
22 Канада нп Майкл Амадио
43 США нп Пол Коттер
71 Швеция нп Вильям Карлссон
10 Канада нп Николя Руа
16 Россия нп Павел Дорофеев
20 Канада нп Чандлер Стивенсон
81 Канада нп Джонатан Маршессо
49 Россия нп Иван Барбашёв
9 США нп Джек Айкел
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТВегас Голден Найтс
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
30.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 БВегас Голден Найтс
22.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
21.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Вегас Голден Найтс
06.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 БВегас Голден Найтс
27.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
19.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 4Вегас Голден Найтс
20.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Вегас Голден Найтс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 Б

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close