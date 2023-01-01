Питтсбург Пингвинз - Каролина Харрикейнз 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Каролина Харрикейнз
Роли
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|76
|зщ
|Брэди Шей
|22
|зщ
|Бретт Песке
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|37
|нп
|Андрей Свечников
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|11
|нп
|Джордан Стаал
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|18
|нп
|Джек Друри
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|58
|нп
|Майкл Бантинг
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|88
|нп
|Мартин Нечас
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|24
|нп
|Сет Джарвис
|60
|Yaniv Perets
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Род Бриндамор
История личных встреч
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|08.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|01.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4