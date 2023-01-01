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Питтсбург Пингвинз - Каролина Харрикейнз 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
22 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Каролина Харрикейнз
Роли
52 Россия вр Пётр Кочетков
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
5 США зщ Джейлен Чатфилд
76 США зщ Брэди Шей
22 США зщ Бретт Песке
74 США зщ Джейккоб Славин
8 Канада зщ Брент Бёрнс
37 Россия нп Андрей Свечников
48 Канада нп Джордан Мартинук
11 Канада нп Джордан Стаал
71 Швеция нп Йеспер Фаст
18 США нп Джек Друри
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
58 Канада нп Майкл Бантинг
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
88 Чехия нп Мартин Нечас
23 США нп Стефан Ноэсен
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
24 Канада нп Сет Джарвис
60 Канада Yaniv Perets
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2Питтсбург Пингвинз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Питтсбург Пингвинз
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
19.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2Питтсбург Пингвинз
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2Каролина Харрикейнз
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
20.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Каролина Харрикейнз
08.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 6Каролина Харрикейнз
01.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 1Каролина Харрикейнз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Питтсбург Пингвинз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БПиттсбург Пингвинз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Питтсбург Пингвинз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 Б
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 6 ОТ
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Каролина Харрикейнз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Каролина Харрикейнз

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