Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
22 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|21.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|12.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|10.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б