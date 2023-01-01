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Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
22 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5Миннесота Уайлд
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Монреаль Канадиенс
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 3Миннесота Уайлд
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 2Миннесота Уайлд
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд8 : 2Монреаль Канадиенс
21.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Монреаль Канадиенс
18.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 0Миннесота Уайлд
08.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 1Миннесота Уайлд
12.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 1Монреаль Канадиенс
10.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3Миннесота Уайлд
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТМиннесота Уайлд
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Миннесота Уайлд
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1 Б
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 Б
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Миннесота Уайлд
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 Б
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БМонреаль Канадиенс

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