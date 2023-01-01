Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерз 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
22 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Крис Ноблох
История личных встреч
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|09.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|14.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1