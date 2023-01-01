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Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерз 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
22 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Линди Рафф
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 2Эдмонтон Ойлерз
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Нью-Джерси Дэвилз
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз6 : 5 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 БЭдмонтон Ойлерз
14.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
06.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 2Эдмонтон Ойлерз
10.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТ
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТ
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 5
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Нью-Джерси Дэвилз

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