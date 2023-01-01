Анахайм Дакс - Калгари Флэймз 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
22 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Калгари Флэймз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Райан Хаска
История личных встреч
|03.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|19.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5