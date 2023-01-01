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Анахайм Дакс - Калгари Флэймз 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
22 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Калгари Флэймз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Райан Хаска
История личных встреч
03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 4Анахайм Дакс
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Калгари Флэймз
11.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3Анахайм Дакс
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТКалгари Флэймз
07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4Калгари Флэймз
17.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 2Анахайм Дакс
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4 БКалгари Флэймз
19.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
18.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 4Анахайм Дакс
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 6Калгари Флэймз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Анахайм Дакс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Анахайм Дакс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Анахайм Дакс
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Анахайм Дакс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 4
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКалгари Флэймз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТКалгари Флэймз
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Калгари Флэймз

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