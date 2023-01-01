Колорадо Эвеланш - Оттава Сенаторз 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
22 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Оттава Сенаторз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|23.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4