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Колорадо Эвеланш - Оттава Сенаторз 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
22 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Оттава Сенаторз, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Ди Джей Смит
История личных встреч
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 5Колорадо Эвеланш
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 0Оттава Сенаторз
05.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
23.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 5Оттава Сенаторз
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Оттава Сенаторз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Колорадо Эвеланш
17.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Колорадо Эвеланш
27.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Оттава Сенаторз
11.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3Колорадо Эвеланш
10.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТОттава Сенаторз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Колорадо Эвеланш
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 2
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Колорадо Эвеланш
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 5
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Оттава Сенаторз
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Оттава Сенаторз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Оттава Сенаторз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4

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