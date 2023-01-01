Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
22 Декабря 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс, которое состоится 22 Декабря 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Андре Туриньи
История личных встреч
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|11.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|31.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|21.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 7 Б
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2