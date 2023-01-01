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Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
23 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
35 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
19 Франция зщ Рафаэль Варан
23 Англия зщ Люк Шоу
37 Англия пз Кобби Майну
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Бразилия пз Антони
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.03.2023 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед0 : 1Вест Хэм Юнайтед
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Манчестер Юнайтед
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 0 ДВВест Хэм Юнайтед
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Юнайтед
22.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала 5 : 1Вест Хэм Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0
14.12.2023 Лига Европы Группа A. 6-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 5 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Манчестер Юнайтед
12.12.2023 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
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С приближением зимнего трансферного окна всё больше интересных инсайдов с мирового футбольного рынка. Рассказываем о главных новостях за последнюю неделю.«Ювентус» сманил игрока «Манчестер Сити» Главные трансферные новости недели. «Челси» готов продать шестерых ради новичков 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

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