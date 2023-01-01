Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
23 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|23
|зщ
|Люк Шоу
|37
|пз
|Кобби Майну
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 1
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|09.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
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