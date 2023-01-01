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Ноттингем Форест - Борнмут 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ноттингем Форест
Борнмут

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Борнмут, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Борнмут
Борнмут
23 Греция вр Одиссеас Влаходимос
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
40 Бразилия зщ Мурилло
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
16 Аргентина пз Николас Домингес
5 Бельгия пз Орель Мангала
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Бразилия вр Нето
6 Уэльс зщ Крис Мефам
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
15 Англия зщ Адам Смит
4 Англия пз Льюис Кук
10 Шотландия пз Райан Кристи
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Андони Ираола
История личных встреч
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Борнмут1 : 1Ноттингем Форест
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест2 : 3Борнмут
03.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Борнмут1 : 0Ноттингем Форест
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ноттингем Форест1 : 2Борнмут
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ноттингем Форест0 : 0Борнмут
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Борнмут2 : 0Ноттингем Форест
25.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Ноттингем Форест2 : 1Борнмут
19.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Борнмут1 : 2Ноттингем Форест
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ноттингем Форест0 : 2
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 5 : 0Ноттингем Форест
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 0 : 3Борнмут
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Борнмут
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут2 : 2
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 3Борнмут
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Борнмут2 : 0

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