Ноттингем Форест - Борнмут 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Борнмут, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Борнмут
Борнмут
|23
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|30
|зщ
|Вилли Боли
|40
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|16
|пз
|Николас Домингес
|5
|пз
|Орель Мангала
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Нето
|6
|зщ
|Крис Мефам
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|15
|зщ
|Адам Смит
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Нуну Эшпириту Санту
|Андони Ираола
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|03.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|24.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|25.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|19.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0