Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед 23 Декабря прямая трансляция
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|24
|вр
|Томас Камински
|12
|зщ
|Исса Каборе
|15
|зщ
|Теден Менжи
|5
|зщ
|Мадс Андерсен
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|45
|пз
|Алфи Даути
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|28
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|6
|пз
|Росс Баркли
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Эдди Хау
История личных встреч
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0