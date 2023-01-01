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Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед 23 Декабря прямая трансляция

23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Лутон Таун
Ньюкасл Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
24 Бельгия вр Томас Камински
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
15 Англия зщ Теден Менжи
5 Дания зщ Мадс Андерсен
29 Ямайка зщ Амари'и Белл
45 Англия пз Алфи Даути
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
28 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
6 Англия пз Росс Баркли
19 Шотландия нп Джейкоб Браун
11 Англия нп Элайджа Адебайо
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
36 Англия пз Шон Лонгстафф
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
9 Англия нп Каллум Уилсон
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Англия Эдди Хау
История личных встреч
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ньюкасл Юнайтед3 : 1Лутон Таун
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Лутон Таун1 : 2
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лутон Таун3 : 4
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Лутон Таун
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Лутон Таун2 : 1
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Лутон Таун
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
13.12.2023 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Ньюкасл Юнайтед

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