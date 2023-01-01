02:41 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 декабря
Свернуть список

Тоттенхэм Хотспур - Эвертон 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Эвертон, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
5 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
21 Швеция пз Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
9 Бразилия нп Ришарлисон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
11 Англия пз Джек Харрисон
8 Бельгия пз Амаду Онана
37 Англия пз Джеймс Гарнер
7 Англия пз Дуайт Макнил
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Англия Шон Дайч
История личных встреч
03.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Эвертон
07.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Эвертон
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон0 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Эвертон5 : 4 ДВТоттенхэм Хотспур
13.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Эвертон
06.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Эвертон
03.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Эвертон
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон1 : 1 6 : 7
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Эвертон
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон2 : 0
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close