Тоттенхэм Хотспур - Эвертон 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Эвертон, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|9
|нп
|Ришарлисон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|11
|пз
|Джек Харрисон
|8
|пз
|Амаду Онана
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Шон Дайч
История личных встреч
|03.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|07.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|16.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|13.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|06.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|03.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 2
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1