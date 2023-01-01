Атлетико - Севилья 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
23 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Севилья, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|25
|нп
|Родриго Рикельме
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|27
|зщ
|Кике Салас
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|пз
|Неманья Гудель
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|10
|пз
|Иван Ракитич
|7
|нп
|Сусо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Диего Мартин Алонсо
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 0
|07.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
«Золотой» мальчик португальского футбола поругался с «Атлетико» и попросился в «Барсу». Почему он больше никому не нужен?Почему Феликс решился на публичное заявление о стремлении перейти в другой клуб? Как избавиться от игрока за € 127 млн? Феликс оказался в тупике и устроил демарш 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча четвёртого тура Примеры: «Атлетико» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.