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Атлетико - Севилья 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
23 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Атлетико М
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Севилья, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Севилья
Севилья
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
3 Испания зщ Сесар Аспиликуэта
16 Аргентина зщ Науэль Молина
20 Бельгия пз Аксель Витсель
6 Испания пз Коке
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
25 Испания нп Родриго Рикельме
12 Бразилия нп Самуэл Лино
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
1 Сербия вр Марко Дмитрович
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
27 Испания зщ Кике Салас
4 Испания зщ Серхио Рамос
3 Испания зщ Адрия Педроса
6 Сербия пз Неманья Гудель
24 Франция пз Бубакари Сумаре
10 Хорватия пз Иван Ракитич
7 Испания нп Сусо
5 Аргентина нп Лукас Окампос
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Уругвай Диего Мартин Алонсо
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Севилья1 : 1Атлетико М
04.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Атлетико М6 : 1Севилья
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Севилья0 : 2Атлетико М
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М1 : 1Севилья
18.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Севилья2 : 1Атлетико М
04.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Севилья1 : 0Атлетико М
12.01.2021 Испания - Примера 1-й тур Атлетико М2 : 0Севилья
07.03.2020 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 2Севилья
02.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Севилья1 : 1Атлетико М
12.05.2019 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М1 : 1Севилья
19.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Атлетико М3 : 3
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 2 : 0Атлетико М
13.12.2023 Лига чемпионов Группа E. 6-й тур Атлетико М2 : 0
10.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М2 : 1
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 1 : 0Атлетико М
19.12.2023 Испания - Примера 18-й тур 0 : 3Севилья
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Севилья0 : 3
12.12.2023 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур 2 : 1Севилья
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 1 : 0Севилья
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 2Севилья
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«Золотой» мальчик португальского футбола поругался с «Атлетико» и попросился в «Барсу». Почему он больше никому не нужен?Почему Феликс решился на публичное заявление о стремлении перейти в другой клуб? Как избавиться от игрока за € 127 млн? Феликс оказался в тупике и устроил демарш 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча четвёртого тура Примеры: «Атлетико» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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