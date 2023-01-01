Фрозиноне - Ювентус 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
23 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Ювентус, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Ювентус
Турин
|80
|вр
|Стефано Турати
|20
|зщ
|Поль Лирола
|47
|зщ
|Матеус Лусуарди
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|4
|пз
|Марко Брешианини
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|14
|пз
|Франческо Джелли
|18
|пз
|Матиас Соуле
|27
|пз
|Арийон Ибрахимович
|9
|нп
|Кайо Жорже
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|15.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 0
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|07.02.2016
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|23.09.2015
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 4
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1