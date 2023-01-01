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Фрозиноне - Ювентус 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
23 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Фрозиноне
Ювентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Ювентус, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Ювентус
Турин
80ИталияврСтефано Турати
20ИспаниязщПоль Лирола
47БразилиязщМатеус Лусуарди
6ИталиязщСимоне Романьоли
30ИталиязщИларио Монтеризи
4ИталияпзМарко Брешианини
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
14ИталияпзФранческо Джелли
18АргентинапзМатиас Соуле
27ГерманияпзАрийон Ибрахимович
9БразилиянпКайо Жорже
1ПольшаврВойцех Щенсны
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6Бразилиязщ Данило
27ИталиязщАндреа Камбьязо
16СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
11СербияпзФилип Костич
9СербиянпДушан Влахович
7ИталиянпФедерико Кьеза
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
15.02.2019Италия - Серия А24-й турЮвентус3 : 0Фрозиноне
23.09.2018Италия - Серия А5-й турФрозиноне0 : 2Ювентус
07.02.2016Италия - Серия А24-й турФрозиноне0 : 2Ювентус
23.09.2015Италия - Серия А5-й турЮвентус1 : 1Фрозиноне
19.12.2023Кубок Италии1/8 финала0 : 4Фрозиноне
16.12.2023Италия - Серия А16-й тур2 : 1Фрозиноне
10.12.2023Италия - Серия А15-й турФрозиноне0 : 0
02.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 1Фрозиноне
26.11.2023Италия - Серия А13-й турФрозиноне2 : 1
15.12.2023Италия - Серия А16-й тур1 : 1Ювентус
08.12.2023Италия - Серия А15-й турЮвентус1 : 0
01.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 2Ювентус
26.11.2023Италия - Серия А13-й турЮвентус1 : 1
11.11.2023Италия - Серия А12-й турЮвентус2 : 1

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