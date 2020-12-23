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Торино - Удинезе 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
23 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Торино
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Удинезе, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
20АвстриязщВалентино Лацаро
27КосовозщМергим Войвода
61ФранцияпзАдриен Тамез
77ПольшапзКароль Линетты
8СербияпзИван Илич
16ХорватияпзНикола Влашич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
91КолумбиянпДуван Сапата
1ИталияврМарко Сильвестри
31ДаниязщТомас Кристенсен
18АргентиназщПатрисио Перес
27БельгиязщКристиан Кабазель
2ИрландиязщФести Эбоселе
33ЗимбабвезщДжордан Земура
4СловенияпзСанди Ловрич
11Бразилияпз Уолас
37АргентинапзРоберто Перейра
26ФранциянпФлорьян Товен
17ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
05.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турТорино1 : 0Удинезе
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турУдинезе1 : 2Торино
06.02.2022Италия - Серия А24-й турУдинезе2 : 0Торино
22.11.2021Италия - Серия А13-й турТорино2 : 1Удинезе
10.04.2021Италия - Серия А30-й турУдинезе0 : 1Торино
12.12.2020Италия - Серия А11-й турТорино2 : 3Удинезе
23.06.2020Италия - Серия А27-й турТорино1 : 0Удинезе
20.10.2019Италия - Серия А8-й турУдинезе1 : 0Торино
10.02.2019Италия - Серия А23-й турТорино1 : 0Удинезе
16.09.2018Италия - Серия А4-й турУдинезе1 : 1Торино
16.12.2023Италия - Серия А16-й турТорино1 : 0
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур0 : 0Торино
04.12.2023Италия - Серия А14-й турТорино3 : 0
27.11.2023Италия - Серия А13-й тур2 : 0Торино
11.11.2023Италия - Серия А12-й тур1 : 1Торино
17.12.2023Италия - Серия А16-й турУдинезе2 : 2
09.12.2023Италия - Серия А15-й тур4 : 0Удинезе
03.12.2023Италия - Серия А14-й турУдинезе3 : 3
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур3 : 1Удинезе
12.11.2023Италия - Серия А12-й турУдинезе1 : 1

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