Торино - Удинезе 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
23 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Удинезе, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|61
|пз
|Адриен Тамез
|77
|пз
|Кароль Линетты
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|33
|зщ
|Джордан Земура
|4
|пз
|Санди Ловрич
|11
|пз
|Уолас
|37
|пз
|Роберто Перейра
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Иван Юрич
История личных встреч
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|22.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 3
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1