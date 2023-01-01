Болонья - Аталанта 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
23 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Аталанта, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Аталанта
Бергамо
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Хуан Муссо
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|9
|нп
|Луис Мурьель
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 2
|09.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|5 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 2
|21.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|04.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|18.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|4 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|0 : 4
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1