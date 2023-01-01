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Болонья - Аталанта 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
23 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Болонья
Аталанта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Аталанта, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Аталанта
Бергамо
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
33ИталиязщРиккардо Калафьори
15ДаниязщВиктор Кристиансен
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
11ШвейцарияпзДан Ндой
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
56БельгиянпАлексис Салемакерс
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
1АргентинаврХуан Муссо
42ИталиязщДжорджио Скальвини
19АлбаниязщБерат Джимсити
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
7НидерландыпзТён Копмейнерс
9КолумбиянпЛуис Мурьель
11НигериянпАдемола Лукман
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турАталанта0 : 2Болонья
09.01.2023Италия - Серия АСерия А. 17-й турБолонья1 : 2Аталанта
20.03.2022Италия - Серия А30-й турБолонья0 : 1Аталанта
28.08.2021Италия - Серия А2-й турАталанта0 : 0Болонья
25.04.2021Италия - Серия А33-й турАталанта5 : 0Болонья
23.12.2020Италия - Серия А14-й турБолонья2 : 2Аталанта
21.07.2020Италия - Серия А35-й турАталанта1 : 0Болонья
15.12.2019Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 1Аталанта
04.04.2019Италия - Серия А30-й турАталанта4 : 1Болонья
04.11.2018Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 2Аталанта
20.12.2023Кубок Италии1/8 финала1 : 2 ДВБолонья
17.12.2023Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 0
10.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 2Болонья
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 1Болонья
27.11.2023Италия - Серия А13-й турБолонья2 : 0
18.12.2023Италия - Серия А16-й турАталанта4 : 1
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа D. 6-й тур0 : 4Аталанта
09.12.2023Италия - Серия А15-й турАталанта3 : 2
04.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 0Аталанта
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа D. 5-й турАталанта1 : 1

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