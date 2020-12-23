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Верона - Кальяри 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
23 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Верона
Кальяри

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Кальяри, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Кальяри
Кальяри
1ИталияврЛоренцо Монтипо
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
6ШвециязщИсак Хин
27ПольшазщПавел Давидович
24ИталияпзФилиппо Терраччано
33СловакияпзОндрей Дуда
8СербияпзДарко Лазович
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
26БельгиянпСириль Нгонж
31СловакиянпТомаш Суслов
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
22ИталияврСимоне Скуффет
3ИталиязщЭдоардо Гольданига
4ИталиязщАльберто Доссена
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
8УругвайпзНаитан Нандес
29КонгопзЭнтони Макумбу
16ИталияпзМаттео Прати
21ЧехияпзЯкуб Янкто
10ИталияпзНиколас Виола
77АнголанпЗиту Лувумбу
30ИталиянпЛеонардо Паволетти
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
30.04.2022Италия - Серия А35-й турКальяри1 : 2Верона
30.11.2021Италия - Серия А15-й турВерона0 : 0Кальяри
03.04.2021Италия - Серия А29-й турКальяри0 : 2Верона
06.12.2020Италия - Серия А10-й турВерона1 : 1Кальяри
25.11.2020Кубок Италии4-й раундКальяри2 : 1Верона
20.06.2020Италия - Серия А25-й турВерона2 : 1Кальяри
29.09.2019Италия - Серия А6-й турКальяри1 : 1Верона
08.04.2018Италия - Серия А31-й турВерона1 : 0Кальяри
05.11.2017Италия - Серия А12-й турКальяри2 : 1Верона
01.03.2015Италия - Серия А25-й турКальяри1 : 2Верона
17.12.2023Италия - Серия А16-й тур1 : 0Верона
09.12.2023Италия - Серия А15-й турВерона1 : 1
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 3Верона
27.11.2023Италия - Серия А13-й турВерона2 : 2
10.11.2023Италия - Серия А12-й тур1 : 0Верона
16.12.2023Италия - Серия А16-й тур2 : 1Кальяри
11.12.2023Италия - Серия А15-й турКальяри2 : 1
02.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 0Кальяри
26.11.2023Италия - Серия А13-й турКальяри1 : 1
11.11.2023Италия - Серия А12-й тур2 : 1Кальяри

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