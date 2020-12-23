Верона - Кальяри 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
23 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Кальяри, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|6
|зщ
|Исак Хин
|27
|зщ
|Павел Давидович
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Милан Джурич
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|3
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|16
|пз
|Маттео Прати
|21
|пз
|Якуб Янкто
|10
|пз
|Николас Виола
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|30
|нп
|Леонардо Паволетти
Главные тренеры
|Марко Барони
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 1
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|01.03.2015
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1