Интер - Лечче 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
23 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лечче, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|8
|нп
|Марко Арнаутович
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|нп
|Реми Уден
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|22
|нп
|Ламек Банда
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|26.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|29.01.2012
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|21.12.2011
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 1
|20.03.2011
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|10.11.2010
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|07.02.2009
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|24.09.2008
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 0
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2