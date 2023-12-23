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Интер - Лечче 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
23 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Интер М
Лечче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лечче, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Лечче
Лечче
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
8 Австрия нп Марко Арнаутович
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
16 Испания пз Хоан Гонсалес
20 Албания пз Юльбер Рамадани
10 Франция нп Реми Уден
27 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
91 Италия нп Роберто Пикколи
22 Замбия нп Ламек Банда
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
05.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Интер М2 : 0Лечче
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Лечче1 : 2Интер М
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 1Интер М
26.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Интер М4 : 0Лечче
29.01.2012 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 0Интер М
21.12.2011 Италия - Серия А 1-й тур Интер М4 : 1Лечче
20.03.2011 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 0Лечче
10.11.2010 Италия - Серия А 11-й тур Лечче1 : 1Интер М
07.02.2009 Италия - Серия А 23-й тур Лечче0 : 3Интер М
24.09.2008 Италия - Серия А 4-й тур Интер М1 : 0Лечче
20.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Интер М1 : 2 ДВ
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур 0 : 2Интер М
12.12.2023 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур Интер М0 : 0
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Интер М4 : 0
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 0 : 3Интер М
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Лечче2 : 1
11.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 1 : 1Лечче
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лечче1 : 1
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 2Лечче
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лечче2 : 2

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