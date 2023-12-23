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Рома - Наполи 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
23 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Рома
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Наполи, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Наполи
Неаполь
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
14ИспаниязщДиего Льоренте
5ФранциязщЭван Н'Дика
43ДаниязщРасмус Кристенсен
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
52ИталияпзЭдоардо Бове
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
90БельгиянпРомелу Лукаку
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
3Бразилиязщ Натан
6ПортугалиязщМариу Руй
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турНаполи2 : 1Рома
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турРома0 : 1Наполи
18.04.2022Италия - Серия А33-й турНаполи1 : 1Рома
24.10.2021Италия - Серия А9-й турРома0 : 0Наполи
21.03.2021Италия - Серия А28-й турРома0 : 2Наполи
29.11.2020Италия - Серия А9-й турНаполи4 : 0Рома
05.07.2020Италия - Серия А30-й турНаполи2 : 1Рома
02.11.2019Италия - Серия А11-й турРома2 : 1Наполи
31.03.2019Италия - Серия А29-й турРома1 : 4Наполи
28.10.2018Италия - Серия А10-й турНаполи1 : 1Рома
17.12.2023Италия - Серия А16-й тур2 : 0Рома
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа G. 6-й турРома3 : 0
10.12.2023Италия - Серия А15-й турРома1 : 1
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 2Рома
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа G. 5-й тур1 : 1Рома
19.12.2023Кубок Италии1/8 финалаНаполи0 : 4
16.12.2023Италия - Серия А16-й турНаполи2 : 1
12.12.2023Лига чемпионовГруппа C. 6-й турНаполи2 : 0
08.12.2023Италия - Серия А15-й тур1 : 0Наполи
03.12.2023Италия - Серия А14-й турНаполи0 : 3
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Декрет об экономическом росте вернул чемпионату Италии конкурентоспособность.Но очень скоро всё может измениться Серия А неслучайно вновь стала топовой. Всё из-за решения, которое могут отменить 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура Серии A: «Рома» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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