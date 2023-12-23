Рома - Наполи 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
23 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Наполи, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Натан
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 4
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа G. 6-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 4
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 0
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
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Декрет об экономическом росте вернул чемпионату Италии конкурентоспособность.Но очень скоро всё может измениться Серия А неслучайно вновь стала топовой. Всё из-за решения, которое могут отменить 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура Серии A: «Рома» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.