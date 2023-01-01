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Визела - Морейренсе 23 Декабря прямая трансляция

23 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия)
Визела
Морейренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Морейренсе, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
5 Бразилия зщ Андерсон
6 Бразилия зщ Matheus Pereira
20 Португалия пз Саму
34 Испания пз Педро Ортис
90 Португалия пз Diogo Nascimento
8 США пз Алексис Мендес
99 Франция нп Самуэль Эссенд
7 Гвинея-Бисау нп Эсмиралдо Са да Силва
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
80 Гана пз Лоуренс Офори
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
11 Бразилия пз Алан де Соуза
31 Бразилия пз Мадсон
18 Португалия нп Pedro Amador
19 Португалия нп Жоау Камачу
9 Бразилия нп Андре
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
14.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе4 : 1Визела
08.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Визела0 : 1Морейренсе
16.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Визела1 : 0Морейренсе
16.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур 1 : 1Визела
08.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Визела1 : 3
01.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 2 : 1Визела
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Визела2 : 1 ДВ
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Визела0 : 0
17.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Морейренсе5 : 2
11.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур 1 : 1Морейренсе
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Морейренсе0 : 0
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 0 : 1Морейренсе
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 0

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