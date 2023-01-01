Визела - Морейренсе 23 Декабря прямая трансляция
23 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Морейренсе, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|5
|зщ
|Андерсон
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|20
|пз
|Саму
|34
|пз
|Педро Ортис
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|8
|пз
|Алексис Мендес
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
|7
|нп
|Эсмиралдо Са да Силва
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|31
|пз
|Мадсон
|18
|нп
|Pedro Amador
|19
|нп
|Жоау Камачу
|9
|нп
|Андре
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|08.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|16.10.2016
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|16.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|01.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|5 : 2
|11.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0