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Витория Гимарайнш - Риу Аве 23 Декабря прямая трансляция

23 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Витория Гимарайнш
Риу Аве

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Риу Аве, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
14 Португалия вр Бруну Варела
4 Португалия зщ Томаш Рибейру
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
19 Португалия зщ Рикарду Мангаш
2 Португалия пз Мага
10 Португалия пз Тьягу Силва
80 Португалия пз Даниэл Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
11 Португалия пз Жота Силва
7 Бразилия нп Андре Силва
18 Бразилия вр Жонатан
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
23 Португалия зщ Жозуэ
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
77 Португалия нп Фабиу Роналду
14 Португалия нп Жока
95 Португалия нп Андре Перейра
22 Гана нп Эммануэл Боатенг
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Риу Аве0 : 1Витория Гимарайнш
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Риу Аве
13.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Риу Аве
27.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Риу Аве0 : 0Витория Гимарайнш
27.01.2020 Португалия - Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Риу Аве
08.09.2019 Португалия - Примейра 1-й тур Риу Аве1 : 1Витория Гимарайнш
14.04.2019 Португалия - Примейра 29-й тур Риу Аве2 : 1Витория Гимарайнш
09.12.2018 Португалия - Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Риу Аве
06.04.2018 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш3 : 0Риу Аве
28.11.2017 Португалия - Примейра 12-й тур Риу Аве0 : 1Витория Гимарайнш
16.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
09.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш3 : 2
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Витория Гимарайнш4 : 1
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш1 : 2
16.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Риу Аве1 : 1
10.12.2023 Португалия - Примейра 13-й тур 2 : 2Риу Аве
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 1 : 1Риу Аве
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 0

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