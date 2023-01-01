Витория Гимарайнш - Риу Аве 23 Декабря прямая трансляция
23 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Риу Аве, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|14
|вр
|Бруну Варела
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|19
|зщ
|Рикарду Мангаш
|2
|пз
|Мага
|10
|пз
|Тьягу Силва
|80
|пз
|Даниэл Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|11
|пз
|Жота Силва
|7
|нп
|Андре Силва
|18
|вр
|Жонатан
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|23
|зщ
|Жозуэ
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|95
|нп
|Андре Перейра
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 3
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|27.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|08.09.2019
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|09.12.2018
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|06.04.2018
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|28.11.2017
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|16.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 1
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0