Сандерленд - Ковентри Сити 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ковентри Сити, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Майкл Бил
|Марк Робинс
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 1
|31.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 36-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 19-й тур
|1 : 1
|13.04.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 42-й тур
|4 : 5
|29.09.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 10-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0