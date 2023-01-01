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Сандерленд - Ковентри Сити 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Сандерленд
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ковентри Сити, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
АнглияМайкл Бил
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турКовентри Сити0 : 0Сандерленд
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турКовентри Сити2 : 1Сандерленд
31.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турСандерленд1 : 1Ковентри Сити
01.03.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 36-й турКовентри Сити1 : 0Сандерленд
23.11.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 19-й турСандерленд1 : 1Ковентри Сити
13.04.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 42-й турСандерленд4 : 5Ковентри Сити
29.09.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 10-й турКовентри Сити1 : 1Сандерленд
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 0Сандерленд
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСандерленд1 : 0
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турСандерленд2 : 1
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 1Сандерленд
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турСандерленд1 : 2
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Ковентри Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКовентри Сити1 : 1
08.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКовентри Сити2 : 0
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур2 : 1Ковентри Сити
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турКовентри Сити1 : 0

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