Лестер Сити - Ротерхэм Юнайтед 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|18.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 3
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 1