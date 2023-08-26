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Лестер Сити - Ротерхэм Юнайтед 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Лестер Сити
Ротерхэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2Лестер Сити
18.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур2 : 3Лестер Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турЛестер Сити3 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турЛестер Сити4 : 0
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур1 : 2Лестер Сити
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур1 : 1Лестер Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур3 : 2Ротерхэм Юнайтед
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турРотерхэм Юнайтед0 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур0 : 0Ротерхэм Юнайтед
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур4 : 1Ротерхэм Юнайтед

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