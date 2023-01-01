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Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турВест Бромвич Альбион4 : 2Мидлсбро
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турВест Бромвич Альбион2 : 0Мидлсбро
30.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турМидлсбро2 : 1Вест Бромвич Альбион
06.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Мидлсбро
29.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турВест Бромвич Альбион0 : 2Мидлсбро
19.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турМидлсбро0 : 1Вест Бромвич Альбион
02.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турВест Бромвич Альбион2 : 3Мидлсбро
24.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМидлсбро1 : 0Вест Бромвич Альбион
31.01.2017Англия - Премьер-лига23-й турМидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финала0 : 3Мидлсбро
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 2Мидлсбро
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро1 : 2
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турМидлсбро0 : 2
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур3 : 2Мидлсбро
17.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турВест Бромвич Альбион1 : 1
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 2Вест Бромвич Альбион
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур2 : 1Вест Бромвич Альбион
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турВест Бромвич Альбион1 : 2
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур0 : 1Вест Бромвич Альбион

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