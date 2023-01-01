Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|22.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 2
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 1
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 3
|24.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 0
|31.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|3 : 2
|17.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 1