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Плимут Аргайл - Бирмингем Сити 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Плимут Аргайл
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Бирмингем Сити, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБирмингем Сити2 : 1Плимут Аргайл
08.01.2022Кубок Англии1/32 финалаБирмингем Сити0 : 1 ДВПлимут Аргайл
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турПлимут Аргайл3 : 2
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 0Плимут Аргайл
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур4 : 0Плимут Аргайл
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПлимут Аргайл2 : 1
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур1 : 0Плимут Аргайл
18.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турБирмингем Сити2 : 3
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 1Бирмингем Сити
08.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур2 : 0Бирмингем Сити
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турБирмингем Сити0 : 0
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур4 : 2Бирмингем Сити

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