Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|07.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|27.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|02.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|17.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 0
|01.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|4 : 0
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0