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Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Саутгемптон, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
ИспанияМартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСаутгемптон2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
07.02.2015Англия - Премьер-лига24-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 1Саутгемптон
27.09.2014Англия - Премьер-лига6-й турСаутгемптон2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
02.03.2013Англия - Премьер-лига28-й турСаутгемптон1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
17.11.2012Англия - Премьер-лига12-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 3Саутгемптон
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 0
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 0
01.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 2
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСаутгемптон4 : 0
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 1Саутгемптон
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 1Саутгемптон
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турСаутгемптон2 : 0
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турСаутгемптон1 : 0

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