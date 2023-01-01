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Детройт Ред Уингз - Филадельфия Флайерз 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
23 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Детройт Ред Уингз
Филадельфия Флайерз

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
47 Канада вр Джеймс Раймер
35 Канада вр Майкл Хатчинсон
53 Германия зщ Мориц Зайдер
41 США зщ Шейн Гостисбер
46 США зщ Джефф Питри
8 Канада зщ Бен Шьяро
3 США зщ Джастин Холл
2 Финляндия зщ Олли Мяяття
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
88 США нп Патрик Кейн
71 США нп Дилан Ларкин
93 США нп Алекс Дебринкэт
37 США нп Джей Ти Комфер
90 Канада нп Джо Велено
57 Канада нп Дэвид Перрон
18 США нп Эндрю Копп
27 Канада нп Майкл Расмуссен
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
36 США нп Кристиан Фишер
14 Канада нп Робби Фаббри
79 Канада вр Картер Харт
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
8 США зщ Кэм Йорк
18 Канада зщ Марк Стаал
55 Финляндия зщ Расмус Ристолайнен
24 США зщ Ник Силер
26 Канада зщ Шон Уокер
11 Канада нп Трэвис Конечны
14 Канада нп Шон Кутюрье
44 Канада нп Николя Делорье
21 Канада нп Скотт Лотон
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
86 США нп Джоэль Фараби
25 США нп Райан Пилинг
10 США нп Бобби Бринк
74 Канада нп Оуэн Типпетт
48 Канада нп Морган Фрост
89 США нп Кэм Аткинсон
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
США Джон Торторелла
История личных встреч
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 0Детройт Ред Уингз
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 0Детройт Ред Уингз
06.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 1Детройт Ред Уингз
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Филадельфия Флайерз
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3Филадельфия Флайерз
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Филадельфия Флайерз
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Детройт Ред Уингз
04.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Филадельфия Флайерз
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 1Детройт Ред Уингз
18.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 3Филадельфия Флайерз
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Детройт Ред Уингз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 0Детройт Ред Уингз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Детройт Ред Уингз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 4
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 0Детройт Ред Уингз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3 Б
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз

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