Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
23 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Бо Халкидис (Лондон, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|32
|вр
|Джонатан Куик
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|17
|нп
|Блейк Уилер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|12
|нп
|Ник Бонино
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|2
|зщ
|Эван Бушар
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|5
|зщ
|Коди Сеси
|89
|нп
|Сэм Ганье
|71
|нп
|Райан Маклауд
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
|10
|нп
|Дерек Райан
|57
|нп
|Джеймс Хэмблин
|21
|нп
|Адам Эрни
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|18
|нп
|Зак Хайман
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Крис Ноблох
История личных встреч
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|18.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|04.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|12.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|13.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|04.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1