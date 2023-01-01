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Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
23 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Бо Халкидис (Лондон, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
32 США вр Джонатан Куик
31 Россия вр Игорь Шестёркин
23 США зщ Адам Фокс
55 США зщ Райан Линдгрен
8 США зщ Джейкоб Труба
79 США зщ К'Андре Миллер
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
17 США нп Блейк Уилер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
10 Россия нп Артемий Панарин
22 США нп Джонни Бродзински
12 США нп Ник Бонино
50 Канада нп Уилл Кайлли
21 Канада нп Баркли Гудроу
26 США нп Джимми Веси
71 США нп Тайлер Питлик
30 Канада вр Кэлвин Пикар
74 Канада вр Стюарт Скиннер
73 Канада зщ Венсан Деарне
27 Канада зщ Бретт Кулак
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
2 Канада зщ Эван Бушар
25 Канада зщ Дарнелл Нурс
5 Канада зщ Коди Сеси
89 Канада нп Сэм Ганье
71 Канада нп Райан Маклауд
13 Швеция нп Маттиас Янмарк
10 США нп Дерек Райан
57 Канада нп Джеймс Хэмблин
21 США нп Адам Эрни
91 Канада нп Эвандер Кейн
29 Германия нп Леон Драйзайтль
37 США нп Уоррен Фёгеле
93 Канада нп Райан Ньюджент-Хопкинс
18 Канада нп Зак Хайман
97 Канада нп Коннор Макдэвид
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 5 БНью-Йорк Рейнджерс
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4Эдмонтон Ойлерз
04.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Эдмонтон Ойлерз
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
12.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Эдмонтон Ойлерз
12.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
13.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2Эдмонтон Ойлерз
04.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 7
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Эдмонтон Ойлерз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 5
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1

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