Виннипег Джетс - Бостон Брюинз 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
23 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Бостон Брюинз, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|22.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|30.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|22.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3