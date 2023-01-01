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Виннипег Джетс - Бостон Брюинз 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
23 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Бостон Брюинз, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 3Бостон Брюинз
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Виннипег Джетс
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Бостон Брюинз
22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Виннипег Джетс
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2Бостон Брюинз
10.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4Виннипег Джетс
15.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Бостон Брюинз
30.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 БВиннипег Джетс
28.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 4 ББостон Брюинз
22.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 БВиннипег Джетс
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Виннипег Джетс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Виннипег Джетс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ББостон Брюинз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБостон Брюинз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 3

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