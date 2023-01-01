Чикаго Блэкхоукс - Монреаль Канадиенс 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
23 Декабря 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|16.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|10.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|06.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|11.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2