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Чикаго Блэкхоукс - Монреаль Канадиенс 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
23 Декабря 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2Чикаго Блэкхоукс
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 0Чикаго Блэкхоукс
25.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 БМонреаль Канадиенс
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 2Чикаго Блэкхоукс
16.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Чикаго Блэкхоукс
17.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 2Чикаго Блэкхоукс
10.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3Монреаль Канадиенс
06.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 2Монреаль Канадиенс
11.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 3Чикаго Блэкхоукс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 1Чикаго Блэкхоукс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 Б
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2

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