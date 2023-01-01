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Нэшвилл Предаторз - Даллас Старз 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
23 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Даллас Старз, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Питер Дебур
История личных встреч
04.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 1Нэшвилл Предаторз
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Даллас Старз
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 1Нэшвилл Предаторз
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Даллас Старз
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Даллас Старз
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1 БДаллас Старз
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3Нэшвилл Предаторз
11.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 4Нэшвилл Предаторз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0 ОТДаллас Старз
12.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БДаллас Старз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нэшвилл Предаторз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТНэшвилл Предаторз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДаллас Старз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4
12.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3

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