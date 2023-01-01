Нэшвилл Предаторз - Даллас Старз 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
23 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Даллас Старз, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Питер Дебур
История личных встреч
|04.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|10.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|11.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 ОТ
|12.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|12.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3