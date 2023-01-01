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Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
23 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
14.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 5-й матч Вегас Голден Найтс9 : 3Флорида Пантерз
11.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 4-й матч Флорида Пантерз2 : 3Вегас Голден Найтс
09.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 3-й матч Флорида Пантерз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
06.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 2-й матч Вегас Голден Найтс7 : 2Флорида Пантерз
04.06.2023 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Вегас Голден Найтс5 : 2Флорида Пантерз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 1Вегас Голден Найтс
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Флорида Пантерз
18.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Флорида Пантерз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Вегас Голден Найтс
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 3Флорида Пантерз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Флорида Пантерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Флорида Пантерз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Флорида Пантерз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Вегас Голден Найтс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Вегас Голден Найтс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 ОТ

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