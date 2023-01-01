Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
23 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Пол Морис
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|14.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 5-й матч
|9 : 3
|11.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 4-й матч
|2 : 3
|09.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|06.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 2-й матч
|7 : 2
|04.06.2023
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 1-й матч
|5 : 2
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ