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Вулверхэмптон - Челси 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
24 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Вулверхэмптон
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Челси, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Челси
Лондон
25 Англия вр Дэниел Бентли
23 Англия зщ Макс Килман
15 Англия зщ Крейг Доусон
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
21 Испания пз Пабло Сарабия
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
12 Бразилия нп Матеус Кунья
28 Сербия вр Джордже Петрович
27 Франция зщ Мало Гюсто
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
26 Англия зщ Леви Колвилл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
23 Англия пз Конор Галлахер
20 Англия пз Коул Палмер
10 Украина пз Михаил Мудрик
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон1 : 0Челси
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси3 : 0Вулверхэмптон
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2Вулверхэмптон
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон0 : 0Челси
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси0 : 0Вулверхэмптон
15.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вулверхэмптон2 : 1Челси
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 0Вулверхэмптон
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон2 : 5Челси
10.03.2019 Англия - Премьер-лига 30-й тур Челси1 : 1Вулверхэмптон
05.12.2018 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон2 : 1Челси
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 1
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 0
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Вулверхэмптон
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси1 : 1 4 : 2
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси2 : 0
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Челси
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Челси
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 2
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В мае 2022 года у «Челси» сменился владелец и началась новая жизнь. Было сразу понятно, что многое изменится и потребуется время на становление новой команды.Даже у «МЮ» всё не настолько плохо! У «Челси» снова жуткий период. Удручает всё — и результаты, и трансферы, и травмы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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