Вулверхэмптон - Челси 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
24 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Челси, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Челси
Лондон
|25
|вр
|Дэниел Бентли
|23
|зщ
|Макс Килман
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
|28
|вр
|Джордже Петрович
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|23
|пз
|Конор Галлахер
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|15.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 5
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
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В мае 2022 года у «Челси» сменился владелец и началась новая жизнь. Было сразу понятно, что многое изменится и потребуется время на становление новой команды.Даже у «МЮ» всё не настолько плохо! У «Челси» снова жуткий период. Удручает всё — и результаты, и трансферы, и травмы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.