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Миннесота Уайлд - Бостон Брюинз 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
24 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Бостон Брюинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Бостон Брюинз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Бостон Брюинз
Бостон
29 Канада вр Марк-Андре Флёри
32 Швеция вр Филип Густавссон
7 США зщ Брок Фэйбер
5 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
24 США зщ Зак Богосян
33 США зщ Алекс Голигоски
6 США зщ Дакота Мермис
4 США зщ Джон Меррилл
12 США нп Мэтт Болди
14 Швеция нп Йоэль Эрикссон Эк
97 Россия нп Кирилл Капризов
9 Канада нп Джейк Луккини
23 Австрия нп Марко Росси
17 Канада нп Маркус Фолиньо
20 США нп Пэт Марун
89 Канада нп Фредерик Годро
90 Швеция нп Маркус Юханссон
10 США нп Винни Леттьери
26 Канада нп Коннор Дьюар
21 США нп Брэндон Дьюхейм
1 США вр Джереми Свейман
35 Швеция вр Линус Улльмарк
73 США зщ Чарли Макэвой
6 США зщ Мэйсон Лорей
25 США зщ Брэндон Карло
27 Швеция зщ Хампус Линдхольм
12 США зщ Кевин Шаттенкирк
29 Канада зщ Паркер Уозерспун
88 Чехия нп Давид Пастрняк
18 Чехия нп Павел Заха
63 Канада нп Брэд Маршан
74 Канада нп Джейк Дебраск
39 Канада нп Морган Гики
21 США нп Джеймс ван Римсдайк
11 США нп Трент Фредерик
13 США нп Чарли Койл
43 Канада нп Дэнтон Хайнен
62 Швеция нп Оскар Стеен
19 США нп Джон Бичер
94 Чехия нп Якуб Лауко
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТМиннесота Уайлд
18.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5Бостон Брюинз
22.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3 ОТМиннесота Уайлд
17.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 2Бостон Брюинз
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3Миннесота Уайлд
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 6Бостон Брюинз
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4 ОТМиннесота Уайлд
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 3Бостон Брюинз
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 0Миннесота Уайлд
26.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2 ОТБостон Брюинз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТ
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТМиннесота Уайлд
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Миннесота Уайлд
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 1 Б
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 Б
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Бостон Брюинз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТМиннесота Уайлд
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ББостон Брюинз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБостон Брюинз

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