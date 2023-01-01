Миннесота Уайлд - Бостон Брюинз 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
24 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Бостон Брюинз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Бостон Брюинз
Бостон
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|32
|вр
|Филип Густавссон
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
|24
|зщ
|Зак Богосян
|33
|зщ
|Алекс Голигоски
|6
|зщ
|Дакота Мермис
|4
|зщ
|Джон Меррилл
|12
|нп
|Мэтт Болди
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|9
|нп
|Джейк Луккини
|23
|нп
|Марко Росси
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|20
|нп
|Пэт Марун
|89
|нп
|Фредерик Годро
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|10
|нп
|Винни Леттьери
|26
|нп
|Коннор Дьюар
|21
|нп
|Брэндон Дьюхейм
|1
|вр
|Джереми Свейман
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|6
|зщ
|Мэйсон Лорей
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|12
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|29
|зщ
|Паркер Уозерспун
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|18
|нп
|Павел Заха
|63
|нп
|Брэд Маршан
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|39
|нп
|Морган Гики
|21
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|11
|нп
|Трент Фредерик
|13
|нп
|Чарли Койл
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|62
|нп
|Оскар Стеен
|19
|нп
|Джон Бичер
|94
|нп
|Якуб Лауко
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|18.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|24.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|09.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|26.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ