Нью-Джерси Дэвилз - Детройт Ред Уингз 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
24 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Детройт Ред Уингз
Детройт
|41
|вр
|Витек Ванечек
|40
|вр
|Акира Шмид
|17
|зщ
|Шимон Немец
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|6
|зщ
|Джон Марино
|88
|зщ
|Кевин Баль
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|2
|зщ
|Брендан Смит
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|86
|нп
|Джек Хьюз
|56
|нп
|Эрик Хаула
|63
|нп
|Йеспер Братт
|13
|нп
|Нико Хишир
|18
|нп
|Ондржей Палат
|10
|нп
|Александер Хольц
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|28
|нп
|Тимо Майер
|14
|нп
|Натан Бастиан
|20
|нп
|Майкл Маклауд
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|35
|вр
|Майкл Хатчинсон
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|46
|зщ
|Джефф Питри
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|3
|зщ
|Джастин Холл
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|88
|нп
|Патрик Кейн
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|90
|нп
|Джо Велено
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|18
|нп
|Эндрю Копп
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|14
|нп
|Робби Фаббри
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|05.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2