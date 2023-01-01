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Нью-Джерси Дэвилз - Детройт Ред Уингз 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
24 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Детройт Ред Уингз
Детройт
41 Чехия вр Витек Ванечек
40 Швейцария вр Акира Шмид
17 Словакия зщ Шимон Немец
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
6 США зщ Джон Марино
88 Канада зщ Кевин Баль
43 США зщ Люк Хьюз
2 Канада зщ Брендан Смит
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
86 США нп Джек Хьюз
56 Финляндия нп Эрик Хаула
63 Швеция нп Йеспер Братт
13 Швейцария нп Нико Хишир
18 Чехия нп Ондржей Палат
10 Швеция нп Александер Хольц
91 Канада нп Доусон Мерсер
28 Швейцария нп Тимо Майер
14 Канада нп Натан Бастиан
20 Канада нп Майкл Маклауд
42 Канада нп Кёртис Лазар
35 Канада вр Майкл Хатчинсон
47 Канада вр Джеймс Раймер
53 Германия зщ Мориц Зайдер
96 Канада зщ Джейк Уолман
46 США зщ Джефф Питри
8 Канада зщ Бен Шьяро
3 США зщ Джастин Холл
41 США зщ Шейн Гостисбер
88 США нп Патрик Кейн
71 США нп Дилан Ларкин
93 США нп Алекс Дебринкэт
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
37 США нп Джей Ти Комфер
90 Канада нп Джо Велено
57 Канада нп Дэвид Перрон
18 США нп Эндрю Копп
27 Канада нп Майкл Расмуссен
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
36 США нп Кристиан Фишер
14 Канада нп Робби Фаббри
Главные тренеры
Канада Линди Рафф
США Дерек Лалонд
История личных встреч
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3Детройт Ред Уингз
05.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5Нью-Джерси Дэвилз
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 6Нью-Джерси Дэвилз
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Детройт Ред Уингз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Детройт Ред Уингз
24.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз0 : 3Детройт Ред Уингз
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Нью-Джерси Дэвилз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1Детройт Ред Уингз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТ
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТ
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 6 Б
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Детройт Ред Уингз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Детройт Ред Уингз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2

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