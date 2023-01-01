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Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
24 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
31 Швеция вр Антон Форсберг
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
2 Россия зщ Артём Зуб
85 США зщ Джейк Сандерсон
23 Канада зщ Трэвис Хэмоник
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
28 Канада нп Клод Жиру
9 США нп Джош Норрис
7 США нп Брэди Ткачук
19 Канада нп Дрейк Батерсон
18 Германия нп Тим Штюцле
91 Россия нп Владимир Тарасенко
59 Канада нп Ангус Крукшенк
71 Канада нп Ридли Грейг
81 Чехия нп Доминик Кубалик
27 Канада нп Паркер Келли
12 США нп Марк Кастелиц
13 Чехия нп Иржи Смейкал
39 США вр Алекс Неделькович
35 Канада вр Тристан Джерри
58 Канада зщ Крис Летанг
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
27 Канада зщ Райан Грейвз
2 США зщ Чад Руведел
7 Канада зщ Джон Людвиг
67 Швеция нп Рикард Ракелль
87 Канада нп Сидни Кросби
59 США нп Джейк Гюнцель
48 Финляндия нп Валттери Пуустинен
71 Россия нп Евгений Малкин
19 Канада нп Райлли Смит
10 США нп Дрю О'Коннор
20 Дания нп Ларс Эллер
63 Чехия нп Радим Зогорна
77 Канада нп Джефф Картер
55 США нп Ноэль Аччари
43 Канада нп Дженсен Харкинс
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
США Майк Салливан
История личных встреч
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5Оттава Сенаторз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз0 : 3Оттава Сенаторз
21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2Оттава Сенаторз
21.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1Оттава Сенаторз
19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
11.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Питтсбург Пингвинз
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 4Оттава Сенаторз
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 3Питтсбург Пингвинз
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 3Оттава Сенаторз
31.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Оттава Сенаторз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Оттава Сенаторз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Оттава Сенаторз
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Оттава Сенаторз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Оттава Сенаторз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Оттава Сенаторз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1 Б
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 0Питтсбург Пингвинз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БПиттсбург Пингвинз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 2

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