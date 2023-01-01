Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
24 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|31
|вр
|Антон Форсберг
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|23
|зщ
|Трэвис Хэмоник
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|28
|нп
|Клод Жиру
|9
|нп
|Джош Норрис
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|18
|нп
|Тим Штюцле
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
|59
|нп
|Ангус Крукшенк
|71
|нп
|Ридли Грейг
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|27
|нп
|Паркер Келли
|12
|нп
|Марк Кастелиц
|13
|нп
|Иржи Смейкал
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|35
|вр
|Тристан Джерри
|58
|зщ
|Крис Летанг
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|27
|зщ
|Райан Грейвз
|2
|зщ
|Чад Руведел
|7
|зщ
|Джон Людвиг
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|87
|нп
|Сидни Кросби
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|71
|нп
|Евгений Малкин
|19
|нп
|Райлли Смит
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|20
|нп
|Ларс Эллер
|63
|нп
|Радим Зогорна
|77
|нп
|Джефф Картер
|55
|нп
|Ноэль Аччари
|43
|нп
|Дженсен Харкинс
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Майк Салливан
История личных встреч
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|21.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|21.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|19.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|31.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2