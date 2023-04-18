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Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
24 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
52 Россия вр Пётр Кочетков
60 Канада вр Янив Перец
8 Канада зщ Брент Бёрнс
74 США зщ Джейккоб Славин
22 США зщ Бретт Песке
76 США зщ Брэди Шей
5 США зщ Джейлен Чатфилд
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
24 Канада нп Сет Джарвис
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
23 США нп Стефан Ноэсен
88 Чехия нп Мартин Нечас
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
58 Канада нп Майкл Бантинг
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
18 США нп Джек Друри
37 Россия нп Андрей Свечников
71 Швеция нп Йеспер Фаст
11 Канада нп Джордан Стаал
48 Канада нп Джордан Мартинук
40 Россия вр Семён Варламов
30 Россия вр Илья Сорокин
8 Канада зщ Ноа Добсон
28 Россия зщ Александр Романов
25 Швеция зщ Себастьян Ахо
2 США зщ Майк Райлли
41 Канада зщ Роберт Бортуццо
4 Канада зщ Самуэль Болдюк
13 Канада нп Мэтью Барзал
14 Канада нп Бо Хорват
27 США нп Андерс Ли
21 США нп Кайл Палмьери
29 США нп Брок Нельсон
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
26 США нп Оливер Вальстрём
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
10 Швеция нп Симон Хольмстрём
15 Канада нп Кэл Клаттербак
53 Канада нп Кейси Сизикас
20 США нп Хадсон Фэшинг
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Лэйн Ламберт
История личных встреч
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5 ОТНью-Йорк Айлендерс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
26.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Нью-Йорк Айлендерс2 : 5Каролина Харрикейнз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Каролина Харрикейнз
20.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
18.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
03.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 5Каролина Харрикейнз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БКаролина Харрикейнз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 3
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 Б
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 6 ОТ
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Каролина Харрикейнз
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 Б
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3

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