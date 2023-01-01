Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
24 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|6
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|43
|нп
|Том Уилсон
|17
|нп
|Дилан Строум
|8
|нп
|Александр Овечкин
|39
|нп
|Энтони Манта
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|21
|нп
|Алексей Протас
|63
|нп
|Иван Мирошниченко
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|45
|нп
|Мэттью Филлипс
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
|88
|вр
|Андрей Василевский
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|7
|зщ
|Хейдн Флёри
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|20
|нп
|Ник Пол
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|73
|нп
|Конор Шири
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|84
|нп
|Таннер Жанно
|12
|нп
|Алекс Барре-Буле
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Джон Купер
История личных встреч
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|07.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|02.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур
|3 : 2 Б
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Текстовая трансляция
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