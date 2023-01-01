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Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
24 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
79 США вр Чарли Линдгрен
35 Канада вр Дарси Кемпер
74 США зщ Джон Карлсон
42 Словакия зщ Мартин Фехервари
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
38 Швеция зщ Расмус Сандин
3 США зщ Ник Дженсен
6 Канада зщ Джоэль Эдмундсон
43 Канада нп Том Уилсон
17 Канада нп Дилан Строум
8 Россия нп Александр Овечкин
39 Канада нп Энтони Манта
29 Канада нп Хендрикс Лапьер
21 Беларусь нп Алексей Протас
63 Россия нп Иван Мирошниченко
92 Россия нп Евгений Кузнецов
45 Канада нп Мэттью Филлипс
96 Канада нп Николя Обе-Кюбель
26 США нп Ник Дауд
47 Канада нп Бек Маленстин
88 Россия вр Андрей Василевский
31 Швеция вр Юнас Юханссон
48 США зщ Ник Пербикс
77 Швеция зщ Виктор Хедман
81 Словакия зщ Эрик Чернак
7 Канада зщ Хейдн Флёри
43 Канада зщ Даррен Рэддиш
44 Канада зщ Кэлвин де Хаан
86 Россия нп Никита Кучеров
21 Канада нп Брейден Пойнт
20 Канада нп Ник Пол
91 Канада нп Стивен Стэмкос
71 Канада нп Энтони Чирелли
38 Канада нп Брэндон Хагель
73 США нп Конор Шири
11 США нп Люк Гленденинг
84 Канада нп Таннер Жанно
12 Канада нп Алекс Барре-Буле
64 США нп Тайлер Мотт
23 США нп Майки Эйссимонт
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Джон Купер
История личных встреч
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 1Вашингтон Кэпиталз
14.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Вашингтон Кэпиталз
12.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
02.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Вашингтон Кэпиталз
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
03.08.2020 НХЛ - плей-офф Посев 1/4 финала - Восток. 1-й тур Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 БВашингтон Кэпиталз
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5Вашингтон Кэпиталз
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТ
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БВашингтон Кэпиталз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Вашингтон Кэпиталз
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БВашингтон Кэпиталз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
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Инсайдер Эллиотт Фридман уже намекнул, что «Вашингтон» присматривается к Андрею Кузьменко. Вопрос в другом: кого или что отдавать взамен?Главный тренер «косаток» считает, что Андрей не отрабатывает свою зарплату Русского форварда «душат» в «Ванкувере». Кузьменко пора менять в «Вашингтон»? 0'На днях журналисты Daily Faceoff назвали самых недооценённых игроков за всё время существования НХЛ. В список вошли сразу двое россиян! Кто попал в топ и почему наших ребят незаслуженно лишили должного почёта? Разбираемся.Почему наши парни не получили должного уважения, любви и почёта? «Я в ярости». Сразу трое россиян — в топе самых недооценённых хоккеистов в истории НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.

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