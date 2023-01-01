Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг 24 Декабря прямая трансляция

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Инсайдер Эллиотт Фридман уже намекнул, что «Вашингтон» присматривается к Андрею Кузьменко. Вопрос в другом: кого или что отдавать взамен?Главный тренер «косаток» считает, что Андрей не отрабатывает свою зарплату Русского форварда «душат» в «Ванкувере». Кузьменко пора менять в «Вашингтон»? 0'На днях журналисты Daily Faceoff назвали самых недооценённых игроков за всё время существования НХЛ. В список вошли сразу двое россиян! Кто попал в топ и почему наших ребят незаслуженно лишили должного почёта? Разбираемся.Почему наши парни не получили должного уважения, любви и почёта? «Я в ярости». Сразу трое россиян — в топе самых недооценённых хоккеистов в истории НХЛ 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.