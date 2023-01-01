Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
24 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Баффало Сэйбрз
Баффало
|32
|вр
|Джонатан Куик
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|17
|нп
|Блейк Уилер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|12
|нп
|Ник Бонино
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|26
|нп
|Джимми Веси
|27
|вр
|Девон Леви
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
|26
|зщ
|Расмус Далин
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|33
|зщ
|Райан Джонсон
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|89
|нп
|Алекс Так
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|22
|нп
|Джек Куинн
|24
|нп
|Дилан Козенс
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|9
|нп
|Закари Бенсон
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|71
|нп
|Виктор Олофссон
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Дон Гранато
История личных встреч
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|28.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 9
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1