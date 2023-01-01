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Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
24 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Баффало Сэйбрз
Баффало
32 США вр Джонатан Куик
31 Россия вр Игорь Шестёркин
23 США зщ Адам Фокс
55 США зщ Райан Линдгрен
8 США зщ Джейкоб Труба
79 США зщ К'Андре Миллер
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
17 США нп Блейк Уилер
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
10 Россия нп Артемий Панарин
22 США нп Джонни Бродзински
12 США нп Ник Бонино
50 Канада нп Уилл Кайлли
71 США нп Тайлер Питлик
21 Канада нп Баркли Гудроу
26 США нп Джимми Веси
27 Канада вр Девон Леви
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
23 США зщ Маттиас Самуэльссон
26 Швеция зщ Расмус Далин
75 США зщ Коннор Клифтон
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
33 США зщ Райан Джонсон
53 Канада нп Джефф Скиннер
12 США нп Джордан Гринвей
89 США нп Алекс Так
72 США нп Тейдж Томпсон
22 Канада нп Джек Куинн
24 Канада нп Дилан Козенс
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
9 Канада нп Закари Бенсон
37 США нп Кейси Миттельштадт
21 США нп Кайл Окпосо
19 Канада нп Пейтон Кребс
71 Швеция нп Виктор Олофссон
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
США Дон Гранато
История личных встреч
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 5Баффало Сэйбрз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ББаффало Сэйбрз
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
28.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 4Баффало Сэйбрз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Баффало Сэйбрз
26.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Баффало Сэйбрз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 7
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз9 : 3
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 9
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Баффало Сэйбрз
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Баффало Сэйбрз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Баффало Сэйбрз

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