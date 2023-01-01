Анахайм Дакс - Сиэтл Кракен 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
24 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сиэтл Кракен, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|36
|вр
|Джон Гибсон
|1
|вр
|Лукаш Достал
|6
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|34
|зщ
|Павел Минтюков
|7
|зщ
|Радко Гудас
|60
|зщ
|Джексон ЛаКомбе
|23
|нп
|Мэйсон Мактавиш
|91
|нп
|Лео Карлссон
|19
|нп
|Трой Терри
|17
|нп
|Алекс Киллорн
|16
|нп
|Райан Строум
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|20
|нп
|Бретт Лисон
|14
|нп
|Адам Хенрик
|49
|нп
|Макс Джонс
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|26
|нп
|Брок Макгинн
|60
|вр
|Крис Дриджер
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|4
|зщ
|Джастин Шульц
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|29
|зщ
|Винс Данн
|3
|зщ
|Уильям Борген
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|73
|нп
|Коул Линд
|94
|нп
|Девин Шор
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|7
|нп
|Джордан Эберле
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
|90
|нп
|Томаш Татар
|13
|нп
|Брэндон Танев
|21
|нп
|Александер Веннберг
|52
|нп
|Тай Картье
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|37
|нп
|Янни Гурд
|20
|нп
|Ээли Толванен
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|16.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0