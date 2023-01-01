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Анахайм Дакс - Сиэтл Кракен 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
24 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сиэтл Кракен, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Сиэтл Кракен
Сиэтл
36 США вр Джон Гибсон
1 Чехия вр Лукаш Достал
6 Канада зщ Джейми Драйсдейл
4 США зщ Кэм Фаулер
46 Россия зщ Илья Любушкин
34 Россия зщ Павел Минтюков
7 Чехия зщ Радко Гудас
60 США зщ Джексон ЛаКомбе
23 Канада нп Мэйсон Мактавиш
91 Швеция нп Лео Карлссон
19 США нп Трой Терри
17 Канада нп Алекс Киллорн
16 Канада нп Райан Строум
77 США нп Фрэнк Ватрано
20 Канада нп Бретт Лисон
14 Канада нп Адам Хенрик
49 США нп Макс Джонс
33 Швеция нп Якоб Сильверберг
39 Канада нп Сэм Кэррик
26 Канада нп Брок Макгинн
60 Канада вр Крис Дриджер
35 США вр Джоуи Даккорд
4 Канада зщ Джастин Шульц
6 Швеция зщ Адам Ларссон
29 Канада зщ Винс Данн
3 США зщ Уильям Борген
24 Канада зщ Джейми Олексяк
8 США зщ Брайан Дюмулен
73 Канада нп Коул Линд
94 Канада нп Девин Шор
56 США нп Кайлер Ямамото
7 Канада нп Джордан Эберле
10 США нп Мэтти Бенирс
90 Словакия нп Томаш Татар
13 Канада нп Брэндон Танев
21 Швеция нп Александер Веннберг
52 Канада нп Тай Картье
22 Дания нп Оливер Бьёркстранд
37 Канада нп Янни Гурд
20 Финляндия нп Ээли Толванен
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 1Анахайм Дакс
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 2Анахайм Дакс
28.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5Сиэтл Кракен
13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 4 ОТСиэтл Кракен
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4Сиэтл Кракен
16.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Сиэтл Кракен
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 7Анахайм Дакс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Анахайм Дакс
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Анахайм Дакс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Анахайм Дакс
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Анахайм Дакс
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Сиэтл Кракен
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТСиэтл Кракен
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3 Б
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 1
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 0

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