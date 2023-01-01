Лос-Анджелес Кингз - Калгари Флэймз 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
24 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Калгари Флэймз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Райан Хаска
История личных встреч
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|21.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|23.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|15.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|05.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|20.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|14.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|11.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ