01:47 ()
Свернуть список

Лос-Анджелес Кингз - Калгари Флэймз 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
24 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Калгари Флэймз, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
Канада Райан Хаска
История личных встреч
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Лос-Анджелес Кингз
21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз8 : 2Калгари Флэймз
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТКалгари Флэймз
15.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 5Лос-Анджелес Кингз
05.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Калгари Флэймз
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Калгари Флэймз
13.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3Калгари Флэймз
08.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3Лос-Анджелес Кингз
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Калгари Флэймз
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Лос-Анджелес Кингз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
14.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5
11.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Калгари Флэймз
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 1
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКалгари Флэймз
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТКалгари Флэймз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close