Ванкувер Кэнакс - Сан-Хосе Шаркс 24 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
24 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 10
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|08.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|28.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|18.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|16.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|13.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1