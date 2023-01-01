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Ванкувер Кэнакс - Сан-Хосе Шаркс 24 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
24 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 24 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
США Дэвид Куинн
История личных встреч
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3Ванкувер Кэнакс
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 1Сан-Хосе Шаркс
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 10Ванкувер Кэнакс
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс7 : 2Сан-Хосе Шаркс
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Сан-Хосе Шаркс
08.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 6 ОТВанкувер Кэнакс
28.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 ОТВанкувер Кэнакс
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2Сан-Хосе Шаркс
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТВанкувер Кэнакс
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Ванкувер Кэнакс
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Ванкувер Кэнакс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Ванкувер Кэнакс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БВанкувер Кэнакс
15.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 0
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4
18.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Сан-Хосе Шаркс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Сан-Хосе Шаркс
13.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1

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