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Хатайспор - Бешикташ 25 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ени Хатай (Антакья, Турция), вместимость: 25000
25 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 18-й тур
Хатайспор
Бешикташ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хатайспор - Бешикташ, которое состоится 25 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Хатай (Антакья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хатайспор
Антакья
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Шенол Гюнеш
Турция Рыза Чалымбай
История личных встреч
19.04.2023 Турция - Суперлига 30-й тур Бешикташ3 : 0 ТХатайспор
24.10.2022 Турция - Суперлига 11-й тур Хатайспор2 : 1Бешикташ
19.03.2022 Турция - Суперлига 30-й тур Бешикташ1 : 1Хатайспор
30.10.2021 Турция - Суперлига 11-й тур Хатайспор1 : 0Бешикташ
01.05.2021 Турция - Суперлига 39-й тур Бешикташ7 : 0Хатайспор
10.01.2021 Турция - Суперлига 18-й тур Хатайспор2 : 2Бешикташ
21.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур 0 : 0Хатайспор
10.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур 1 : 0Хатайспор
01.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур Хатайспор3 : 3
25.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур 2 : 1Хатайспор
11.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Хатайспор2 : 1
21.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Бешикташ1 : 3
14.12.2023 Лига конференций Группа D. 6-й тур 0 : 2Бешикташ
09.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 3
03.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур 1 : 1Бешикташ
30.11.2023 Лига конференций Группа D. 5-й тур Бешикташ0 : 5

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