Хатайспор - Бешикташ 25 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ени Хатай (Антакья, Турция), вместимость: 25000
25 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хатайспор - Бешикташ, которое состоится 25 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Хатай (Антакья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хатайспор
Антакья
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Шенол Гюнеш
|Рыза Чалымбай
История личных встреч
|19.04.2023
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|3 : 0 Т
|24.10.2022
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Турция - Суперлига
|39-й тур
|7 : 0
|10.01.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|2 : 2
|21.12.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|21.12.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 3
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа D. 6-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 3
|03.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа D. 5-й тур
|0 : 5