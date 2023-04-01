Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
26 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|67
|пз
|Льюис Майли
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|5
|пз
|Орель Мангала
|22
|пз
|Райан Йейтс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|27
|нп
|Дивок Ориги
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Стивен Купер
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|17.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|29.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 1
|23.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|30.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 1
|02.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|20.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 4 ДВ
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1