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Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
26 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 26 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
21 Англия зщ Тино Ливраменто
67 Англия пз Льюис Майли
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
1 США вр Мэтт Тёрнер
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
5 Бельгия пз Орель Мангала
22 Англия пз Райан Йейтс
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
27 Бельгия нп Дивок Ориги
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Уэльс Стивен Купер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
17.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
29.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест3 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед2 : 3 ДВНоттингем Форест
30.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Ноттингем Форест
02.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ноттингем Форест2 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ноттингем Форест3 : 4 ДВНьюкасл Юнайтед
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
13.12.2023 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест2 : 3
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ноттингем Форест0 : 2
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 5 : 0Ноттингем Форест
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1

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